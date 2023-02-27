Власти показали, как выглядит здание школы музыкального и театрального искусств на острове

. Фото: Правительство Калининградской области

На острове, неподалеку от стадиона «Калининград» заканчивается возведение монолитного каркаса здания Балтийской Высшей школы музыкального и театрального искусств.

Впереди работы по устройству фасадов из металла и стекла, прокладке инженерных сетей, внутренней отделке.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, здание строят с использованием металлоконструкций местных производителей. Но для изготовления более сложных изогнутых конструкций к сотрудничеству привлекли подмосковный завод. Материалы обещают отгрузить в апреле.

Общая площадь Балтийской Высшей школы музыкального и театрального искусств составляет 8 900 квадратных метров. В ек стенах сценическому искусству смогут обучаться 150 студентов. Также в здании разместится Школа креативных индустрий – площадка дополнительного образования для школьников с 5-го по 11-й класс.