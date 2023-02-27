В Калининградской области впервые прошли всероссийские соревнования среди девушек по регби-7

. Фото: министерство спорта Калининградской области

Калининградская область впервые приняла всероссийские соревнования среди девушек по регби-7. Состязания «Краса Балтики» на стадионе «Сельма» собрали девушек не старше 16 лет из Дагестана, Москвы, Пензенской и Калининградской областей.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, победу праздновала команда «Локомотив-Каменка», обыграв в решающей встрече сверстниц из первой команды московской «Академии Регби» со счетом 17:10.

Третье место завоевали калининградки, обыграв команду из Дагестана.

В министерстве спорта сообщили, что калининградская женская сборная с 2021 года выиграла уже три подобных соревнования.

Теперь большинство этих команд сыграют на объединенном первенстве СЗФО и ЦФО, запланированном менее чем через два месяца в Подмосковье.