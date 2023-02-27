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НовостиПроисшествия27 февраля 2023 16:05

Калининградец торговал наркотиками в компании с супругой и приятелями

Запрещенное вещество производилось в домашней лаборатории и развозилось по тайникам на территории региона
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Прокуратура Калининградской области направила в Московский районный суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении четырех жителей города.

По версии следствия в 2021 году один из калининградцев посредством сети Интернет был вовлечен в состав организованной преступной группы, которая промышляла торговлей наркотиками. В дальнейшем завербованный горожанин привлек к преступной деятельности свою супругу и двух знакомых. Оборудовал в своей квартире целую нарколабораторию, где изготовил несколько партий мефедрона. Сбытом запрещенного вещества занимались сообщники через тайники – т. н. «закладки».

- В зависимости от роли и степени участия обвиняемым инкриминируется незаконное производство и сбыт, покушение на незаконный сбыт наркотических средств, а также их незаконные приобретение и хранение без цели сбыта, - сообщили в облпрокуратуре.