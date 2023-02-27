В Калининградской области насчитывается около 40 детских и молодежных организаций

На сегодня в реестре детских и молодежных общественных организаций Калининградской области состоит 36 общественных объединений, из которых 23 молодежных, 11 общественных, одно детское и одно детско-молодежное.

Об этом сообщила министр молодежной политики Анна Мусевич на прошедшей встрече с представителями общественных объединений. Мероприятие на площадке Дома молодежи было приурочено ко Всемирному дню некоммерческих организаций.

По словам Мусевич, НКО принимают активное участие в мероприятиях и конкурсах министерства.

- В 2022 году было подано 76 заявок в восьми грантовых конкурсах, - уточнила министр. - На региональном уровне 10 проектов получили поддержку на общую сумму 2,7 миллиона рублей. С этого года максимальная сумма за проект увеличена до 400 тысяч рублей.