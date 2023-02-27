После ремонта на ул. Театральной запретят парковку, но появится велодорожка и дорогие тротуары

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде начался ремонт улицы Театральной. Подрядчик установил ограждения, сообщает пресс-служба городской администрации.

Движение перекрывать не планируется.

«Благоустройство разбили на 8 этапов, каждый из которых подразумевает изменение схемы подходов к торговым объектам, на время ремонта (а это до июля) магазины продолжат работать», - сообщили в мэрии.

Интересно, что парковки у входа в ТЦ «Маяк» со стороны Театральной и вдоль проезжей части (между деревьями) больше не будет. Оставить авто посетители «Маяка» смогут со стороны ул. Звездной, а возле бизнес-центре «Морского» планируют открыть муниципальный паркинг.

Мощение тротуаров произведут бетонной светло-серой плиткой с гранитной крошкой, которую на городских стройках до этого не применяли.

«Материал дорогой, но долговечный», - отметили в администрации города.

После ремонта на Театральной появится велодорожка.