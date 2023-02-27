В Калининграде под суд пойдут адвокаты-мошенники

Второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Следственного управления СКР по Калининградской области объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении двух адвокатов и одного, видимо, неюриста. Все они обвиняются в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Итак, 62-летняя адвокатесса одной из московских специализированных коллегий, ее 53-летняя коллега из филиала Калининградской областной коллегии адвокатов и 49-летний калининградец в конце 2021 года прознали о расследовании в рамках уголовного дела об организации и руководстве преступным сообществом, по которому проходит один из местных жителей.

- Руководствуясь корыстными побуждениями, обвиняемые ввели в заблуждение супругу фигуранта, сообщив ей о том, что за денежное вознаграждение в сумме 10 миллионов рублей, которые, якобы, предназначаются должностным лицам правоохранительных органов, мера пресечения в отношении ее мужа будет изменена на домашний арест, - рассказала официальный представитель регионального СУ СКР Наталья Гацко. – В действительности же никто из них таковой возможностью не располагал, а полученные деньги они намеревались оставить себе.

Увы, незамысловатая комбинация сорвалась на пике: днем 7 февраля 2022 года при получении оговоренной суммы самая старшая и самый младший из махинаторов оказались задержаны сотрудниками УФСБ России по Калининградской области.

- На стадии предварительного следствия в отношении калининградца изначально была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, впоследствии измененная на запрет определенных действий в связи с состоянием здоровья обвиняемого, - добавила Гацко. - Московский адвокат содержится под стражей, адвокату калининградской коллегии избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Все трое упорно твердят о своей невиновности, однако следствием собран исчерпывающий объем доказательств, полностью подтверждающих вину криминальной троицы.