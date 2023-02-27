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НовостиПолитика27 февраля 2023 17:25

Отряд кораблей Балтфлота вышел в море на учения

Экипажам предстоят учебный бой, артиллерийские стрельбы, совместное маневрирование и многое другое
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Малые ракетные корабли «Одинцово», «Зеленый Дол», «Советск», а также ракетный катер «Димитровград» Балтийской военно-морской базы (БВМБ) Балтийского флота вышли в море для проведения учений.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, отряду предстоит выполнить ряд задач по противокорабельной и противовоздушной обороне, а также разыграть учебный бой с корабельными ударными группировками условного противника.

- Экипажи отработают обнаружение целей и произведут совместные электронные пуски ракетным оружием, - проинформировали военные. - Также предусматривается выполнение реальных боевых упражнений комплексами постановки пассивных помех для уклонения от противокорабельных ракет противника.

Кроме всего этого по ходу учений будут выполнены артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, отработаны задачи по совместному маневрированию, связи и противодиверсионной обороне на незащищенном рейде