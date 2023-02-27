В Калининградском зоопарке подрались ленивцы

Специалисты Калининградского зоопарка в минувшие выходные предприняли попытки свести в полноценную пару ленивцев Сбышека и Бёрди. Однако что-то пошло не так: сначала, видимо, чересчур активный самец получил несколько оплеух от привередливой дамы, а затем частично взял реванш аналогичным способом.

В итоге драчунам предоставили каждому по отдельному вольеру, между которыми сделают проход по воздуху.

- В случае чего, каждый ленивец сможет уйти на свою половину, а воздушный мост опустят люди, - пояснили в пресс-службе зоопарка. - Работа предстоит долгая (уж больно хара ктерные нам достались питомцы, сложная, но выполнимая. Тем более что опыт «укрощения строптивых» имеется.