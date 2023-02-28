Житель Калининграда хранил в носках запрещенное вещество

К проживающей на улице Эльблонгской жительнице Калининграда в гости пришел бывший супруг. Это бывает. Необычно другое: гость тут же заперся в туалете, потом из-за двери послышался разговор – мужчина оживленно общался сам с собой. В довершение всего он начал метаться по тесному помещению. Хозяйке квартиры не оставалось ничего иного как позвонить в полицию.

- Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину с признаками наркотического опьянения и доставили в отдел внутренних дел по Московскому району, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Там за дело взялись оперативники отдела наркоконтроля. В ходе личного досмотра они извлекли из носков задержанного три свертка с белым порошком внутри. Экспертиза определила, что это так называемая «соль» - наркотическое вещество общей массой 1,7 грамма.

Теперь к своим 32-м годам калининградец может прибавить еще 10 – именно столько лет лишения свободы по закону положено за «незаконное приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере». Кстати, ранее горожанин уже был судим.