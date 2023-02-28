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НовостиОбщество28 февраля 2023 8:20

В небе над Калининградской областью снова наблюдали полярное сияние

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Фотограф - Анастасия Фёклина

Фотограф - Анастасия Фёклина

Полярное сияние в ночь на вторник могли видеть жители сразу нескольких муниципалитетов Калининградской области. В частности, свечением любовались в Советске и на побережье Балтийского моря.

Фотограф Адриана Романова.

Фотограф Адриана Романова.

В группе «Погода и метеоявления в Калининградской области» в «ВКонтакте» рассказали, что на Земле действовала геомагнитная буря класса G3 от прошедших выбросов на Солнце, полярное сияние можно было наблюдать невооруженным глазом на северном горизонте в условиях практически полного отсутствия облачности.

Ранее мы писали о сиянии в ночь на понедельник, 27 февраля.