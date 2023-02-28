Туристы назвали Калининград самым красивым городом этой зимы

Калининград стал самым красивым городом зимы 2022/23. Таковы результаты опроса, который провел в соцсетях сервис Tvil.ru.
Отмечается, что из списка намерено были исключены безусловные лидеры предыдущих опросов - Санкт-Петербург, Сочи и Москва. Так, Калининград занял первое место. За него проголосовали 25 процентов.
На втором месте расположилась Казань, за которую проголосовали 19%опрошеных.
За Иркутск отдали свои голоса 14% участников голосования.
Далее в списке Вологда, Нижний Новгород, Ярославль, Владимир, Рязань, Тверь и Тула.