Туристы назвали Калининград самым красивым городом этой зимы

Калининград стал самым красивым городом зимы 2022/23. Таковы результаты опроса, который провел в соцсетях сервис Tvil.ru.

Отмечается, что из списка намерено были исключены безусловные лидеры предыдущих опросов - Санкт-Петербург, Сочи и Москва. Так, Калининград занял первое место. За него проголосовали 25 процентов.

На втором месте расположилась Казань, за которую проголосовали 19%опрошеных.

За Иркутск отдали свои голоса 14% участников голосования.

Далее в списке Вологда, Нижний Новгород, Ярославль, Владимир, Рязань, Тверь и Тула.