Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 февраля 2023 9:12

Житель Балтийска выломал дверь в квартиру, чтобы проверить, дома ли хозяин

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Инцидент случился в Балтийске в Водолазном переулке. Очевидцы сообщили в Росгвардию о мужчине, который пытается проникнуть в чужую квартиру.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого 25-летнего местного жителя, который выломал дверь и зашел в чужую квартиру.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Как пояснил задержанный, он пришел в гости к своему знакомому, долго стучал в дверь, но не мог поверить, что хозяина нет дома… и решил проверить.

Мужчина передан полиции.