Житель Балтийска выломал дверь в квартиру, чтобы проверить, дома ли хозяин

Инцидент случился в Балтийске в Водолазном переулке. Очевидцы сообщили в Росгвардию о мужчине, который пытается проникнуть в чужую квартиру.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого 25-летнего местного жителя, который выломал дверь и зашел в чужую квартиру.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Как пояснил задержанный, он пришел в гости к своему знакомому, долго стучал в дверь, но не мог поверить, что хозяина нет дома… и решил проверить.

Мужчина передан полиции.