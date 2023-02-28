В «Храброво» из-за ЧП в аэропорту Санкт-Петербурга задерживаются 16 рейсов

В калининградском «Храброво» из-за ЧП в аэропорту Санкт-Петербурга задерживаются в общей сложности 16 рейсов на вылет и прилет. Данные приведены на онлайн-табло по состоянию на 11:15 вторника, 28 февраля.

Напомним, в Калининград в «Храброво» возвращаются ранее вылетевшие в Пермь и Москву рейсы ЕО 884 и SU 1001.

Прибытие и вылет остальных рейсов после 11:00 задерживается предварительно на 2-3 часа.

Небо над Петербургом закрыли для гражданской авиации. Рейсы разворачивают обратно, предварительно, из-за неопознанного объекта в небе.