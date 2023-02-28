В Калининградском зоопарке в последний день зимы из спячки вышел медведь Фима

. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

В зоопарке Калининграда проснулся медведь Фима. О том, что мишка вышел из спячки, сообщает пресс-служба зоопарка во вторник, 28 февраля.

«Фима не торопясь, вразвалку, вышел наружу. Морда недовольная! Похрустел морковкой, схрумкал яблочко, повеселел вроде», - сообщили в зоопарке.

Показательные кормления медведя пока решили не возобновлять, позволив косолапому выйти из спячки постепенно.

«Днем он будет гулять, сколько захочет, а к вечеру – снова баиньки. Надеемся, больше глубоко не заснет: а то масштабы Фимы скоро превысят масштабы входа-выхода в вольер. Как бы не застрял, засоня!», - рассуждают в зоопарке.

Напомним, еще в декабре 2022 в Калининградском зоопарке из-за морозов медведь Фима впал в спячку.

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