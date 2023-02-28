Эксперты рассказали, подорожает ли в Калининграде бытовая техника из-за новых санкций ЕС

Новые санкции ЕС коснулись промтоваров, бытовой техники и электроники. Это повлечет за собой подорожание критически важных товаров.

Такое мнение в эфире радио «Комсомольская правда» высказал экономист Павел Голубев.

«Это лишний повод для того, чтобы поднять цены. Теперь, условно, женщина, которая захочет обновить себе посудомоечную машину, придет в магазин с бытовой техникой и скажет: «Она 25 тысяч стоила, почему сегодня уже 35 тысяч?» И там ей что скажет ушленький продавец? Так десятый пакет санкций же!», - сказал в эфире экономист.

Он отметил, что в новый пакет санкций попала бытовая техника, в том числе мелка.

«Wi-fi и hi-fi техника, медиатехника, все от калькулятора до автопилотируемого комбайна попало в этот пакет санкций. Это смартфоны стоимостью свыше 300 долларов. Они в Россию теперь официально не поставляются, по крайней мере, из США. Издержки, конечно, тут есть — это рост стоимости. Потому что теперь это все привозить нужно будет примерно так же сложно, как и кое-какие запрещенные товары и продукты», - сказал Павел Голубев.

При этом отмечается, что дефицита техники и электроники на полках магазинов в России не будет. Ее будут поставлять через Китай и страны Юго-Восточной Азии.