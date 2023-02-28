Чтобы выиграть миллион рублей, кондитер из Калининграда сделала торт-скелет

. Фото: телеканал «Пятница»

Кондитер из Калининграда борется за миллион рублей в шоу на телеканале «Пятница!». По правилам на кастинг нового выпуска участники должны были принести торты, посвященные культуре Мексики.

Среди претендентов на победу в реалити «Кондитер» оказалась 26-летняя Екатерина Косачева из Калининграда.

Как сообщает пресс-служба канала, на встречу с экспертом Ренатом Агзамовым и членами жюри девушка принесла торт собственного приготовления в мексиканском стиле в виде скелета. Внутри этого красавчика – бисквит, творожный крем, арахисово-шоколадный ганаш и орехи.

В шоу кулинары-любители и профессиональные пекари соревнуются за титул лучшего кондитера страны и денежный приз — один миллион рублей. В новом, седьмом сезоне кондитеры будут готовить сладости разных стран — Австралии, Египта, Турции, Японии, Италии, Испании и других.

Удалось ли Екатерине из Калининграда достойно представить свой десерт и попасть в финал шоу, можно увидеть уже сегодня, 28 февраля, в 18.00 на «Пятнице!».