«Ростелеком» соединил оптикой 22 библиотеки Калининграда

Специалисты «Ростелекома» объединили с помощью оптической линии связи все 22 библиотеки Калининграда и организовали защищенную виртуальную частную сеть (VPN). Благодаря надежному безопасному интернету городские учреждения теперь могут активнее использовать новые современные форматы работы и усовершенствовать свои основные технологические процессы. Дмитрий Павлов, заместитель директора Калининградского филиала ПАО «Ростелеком» по работе с государственным и корпоративным сегментами: «Библиотеки широко применяют интернет как при обслуживании читателей, так и в своей внутренней работе. Нашему партнеру — Калининградской Центральной библиотечной системе — “Ростелеком” организовал целый комплекс цифровых услуг на 22 площадках: сотрудникам доступны интернет и VPN-каналы, завершается организация систем контент-фильтрации. Все это позволит учреждениям культуры повысить надежность, доступность, скорость и качество телекоммуникационных сервисов». Система контент-фильтрации трафика представляет собой программно-аппаратный комплекс, который позволяет централизованно управлять потоком информации и ограничивает доступ к нежелательным сетевым ресурсам. В частности, система может блокировать контекстную рекламу, запрещенные сайты, загружаемые на компьютер файлы, а также обеспечивает возможность гибкой настройки доступа к интернет-ресурсам для различных групп пользователей.