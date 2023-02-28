На Куршской косе обнаружили браконьерскую базу с сетями

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

На территории национального парка «Куршская коса» в понедельник, 27 февраля, госинспекторы во время рейда обнаружили браконьерскую базу.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, на берегу залива в районе 30 км Куршской косы обнаружены и изъяты бесхозные сети.

«Очевидно рыбаки готовились к незаконному вылову водных биологических ресурсов. Часть сетей уже было готово к установке, часть – развешано с целью подготовки», - рассказали в нацпарке.

Отметим, в нацпарке в конце 2022 года также были обнаружены бесхозные сети. Застать виновников на месте преступления всегда непросто.

С 1 марта в Калининградской области вводится запрет на лов щуки, так как она идет на нерест – ближе к берегу, где вода теплее.