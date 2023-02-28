Директор «Водоканала» пообещал улучшить качество воды в Янтарном в этом году

Калининградский «Водоканал» купил машины, которые бурят скважины для того, чтобы брать подземную воду. Это, в частности, поможет решить проблему качества воды в Янтарном в этом году.

Об этом в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» рассказал директор «Водоканала» Армен Мурадянц.

- В этом году существенно улучшится качество воды в Янтарном. Мы планируем в этом году построить три крупные станции водоподготовки в Янтарном, привести в соответствие все скважины, если надо – добурить, - сказал Армен Мурадянц.

По словам руководителя «Водоканала», задача сделать так, чтобы в пиковый сезон, летом, не было проблем с водой.

- Привести в соответствие качество воды, чтобы просто больше никакой «радуги» из кранов не наблюдать, - сказал Армен Мурадянц.