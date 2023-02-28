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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 15:39

В Калининграде девочка сидела на перилах балкона 10 этажа, ее уговорили спуститься

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Александр КАТЕРУША

Инцидент случился 28 февраля в Калининграде на ул. Пионерской – очевидцы сообщили в службу 112 о том, что на перилах балкона 10 этажа сидит девочка, свесив ноги.

Как рассказали в пресс-службе МЧС региона, на место прибыли отделения двух пожарно-спасательных частей, спасатели, психолог.

На 10-м этаже высотки находились три девочки примерно 12 лет. Одна лежала животом на перилах.

«Сотрудники МЧС подъехали к месту очень тихо, не включая спецсигнала, чтобы не напугать ребенка. Некоторое время дети и пожарные наблюдали друг за другом. Бойцы были готовы в любой момент применить спецтехнику для спасения девочки, но, это, к счастью, не потребовалось», - отметили в МЧС.

К прибытию скорой помощи и полиции девочку уговорили спуститься. С ней беседует психолог.