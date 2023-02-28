Антон Алиханов рассказал о восстановлении бывшей капеллы Адальберта в Калининграде

. Фото: Правительство Калининградской области

В бывшей капелле святого Адальберта на проспекте Победы в Калининграде продолжаются восстановительные работы. Об этом в Телеграм-канале рассказал губернатор Антон Алиханов.

«И местные жители, и гости наблюдали за постепенным преображением этого шедевра архитектора Хайтманна: из запыленного учреждения советских времен (филиал ИЗМИРАН переехал не так давно) - в светлый христианский храм с нервюрными сводами», - написала глава региона.

Он напомнил, что правительство области профинансировало работы по реставрации фасада и кровли бывшей капеллы.

«Поможем также с завершением ремонта и реставрации внутри здания. Уверен, что к концу этого года в храме архангела Михаила будут служить литургию», - заключил губернатор.