Калининградка жестоко избила знакомого на улице Яновского

В Калининграде задержали женщину за жестокое избиение человека. Фигурантом уголовного дела стала ранее судимая за кражу 41-летняя горожанка.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, женщина во дворе одного из домов по улице Генерал-майора Яновского распивала спиртное со знакомым.

После возникшего конфликта дама позвонила своему сожителю и пожаловалась на собутыльника.

«Когда кавалер оказался на месте, он схватил и стал удерживать 43-летнего мужчину, пока того ногами и руками избивала злоумышленница. В результате потерпевший был госпитализирован с множественными переломами ребер, кровотечением из легкого и ушибами головы и тела», - рассказали в полиции.

Сотрудники уголовного розыска уже установили личности всех участников конфликта.