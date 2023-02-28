Исторический дом Мюллера-Шталя в Советске после восстановления могут отдать врачам

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Советске Фонд капремонта Калининградской области занялся изучением объекта культурного наследия на улице Ломоносова, дома, в котором жил актер Армен Мюллер-Шталь.

Как рассказали в фонде, в перспективе, после капремонта, появится возможность предоставлять в этом здании служебное жилье, например, врачам.

Для этого сейчас завершается перевод назначения объекта из нежилого в жилое.

Отмечается, что до 2010 года в здании размещалось студенческое общежитие.

После проектирования Фонда капремонта сформирует смету на восстановление объекта.