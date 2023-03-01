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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 21:31

В МЧС рассказали о ДТП на Ялтинской, в котором пострадал человек

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде на улице Ялтинской случилось ДТП, в котором пострадал человек. 28 февраля около 17:00 там столкнулись автомобили «Форд» и «Мазда».

На место происшествия оперативно прибыли экипаж ГИБДД и отделение пожарно-спасательной части №1.

В пресс-службе регионального Управления МЧС отмечают, что пожарные прибыли на место через 5 минут.

Сотрудники МЧС обесточили автомобиль, удалили следы разлива антифриза и топлива. Первая помощь была оказана водителю автомобиля «Форд», который получил травмы. Пострадавшего передали бригаде скорой помощи.