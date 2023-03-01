Названы самые популярные марки подержанных авто в Калининграде

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В 2023 году на рынке автомобилей с пробегом в Калининградской области на первом месте по доле предложения стоят немецкие бренды. Об этом сообщает пресс-служба Авито. Их доля в структуре предложения на рынке авто с пробегом в регионе в начале 2023 года составила 43,7%.

На втором месте – японские бренды, на третьей позиции – французские марки.

Эксперты анализировали структуру предложения на рынке новых и подержанных авто в период с 1 января по 19 февраля.

Китайские машины сейчас популярны на рынке новых авто.

В Калининградской области на долю китайских брендов пришлось 20,3% в структуре предложения новых авто в регионе. Годом ранее показатель составлял 6,4%.

На второй позиции по доле предложения на рынке новых авто в Калининградской области – корейские марки, на долю которых пришлось 17,1% предложения.

На третьем месте – немецкие производители (доля в структуре предложения новых автомобиле в начале 2023 года – 13,8%).