Янтарный комбинат посетит Сергей Зверев

Сергей Зверев.
Фото: Иван Макеев
Король гламура Сергей Зверев прилетит в Калининградскую область по приглашению янтарного комбината. Звезда побывает на открытии Дома янтарной моды. Как сообщает пресс-служба комбината, мероприятие состоится вечером 3 марта.
Дом янтарной моды – новое креативное пространство, экспериментальная площадка для художников, дизайнеров, ювелиров. Под него приспособили двухэтажный особняк начала XX века, в котором в советские годы располагался отдел автоматизированных систем управления производством. В 2022 году здание было реконструировано, в нем созданы условия для проведения модных показов, установлен подиум.
«На открытии Дома моды пройдет показ коллекций российских дизайнеров, дополненных украшениями из янтаря», - сообщили в пресс-службе комбината.
Будет ли петь Сергей Зверев или выступит с речью – неизвестно.