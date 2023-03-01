Янтарный комбинат посетит Сергей Зверев

Сергей Зверев. Фото: Иван Макеев

Король гламура Сергей Зверев прилетит в Калининградскую область по приглашению янтарного комбината. Звезда побывает на открытии Дома янтарной моды. Как сообщает пресс-служба комбината, мероприятие состоится вечером 3 марта.

Дом янтарной моды – новое креативное пространство, экспериментальная площадка для художников, дизайнеров, ювелиров. Под него приспособили двухэтажный особняк начала XX века, в котором в советские годы располагался отдел автоматизированных систем управления производством. В 2022 году здание было реконструировано, в нем созданы условия для проведения модных показов, установлен подиум.

«На открытии Дома моды пройдет показ коллекций российских дизайнеров, дополненных украшениями из янтаря», - сообщили в пресс-службе комбината.

Будет ли петь Сергей Зверев или выступит с речью – неизвестно.