Калининградский налоговик получил взятку от депутата-бизнесвумен

Заместитель прокурора Калининградской области Сергей Державин утвердил обвинительные заключения по уголовным делам, фигурантами в которых являются бывший начальник отдела камеральных проверок налоговой инспекции и муниципальный депутат, по совместительству, формально не являясь руководителем, но через номинального директора все-таки руководившая коммерческим предприятием «СК Стил». Налоговику инкриминируют мошенничество, народной избраннице / бизнесвумен – покушение на дачу взятки.

Еще в 2017 году в ходе камеральной проверки налоговой декларации юридического лица вскрылись противоречия в части размера налогооблагаемых доходов. И нынешний обвиняемый, зная, что проверка завершена и он не может привлечь организацию к ответственности, тем не менее решил извлечь из данного факта личную выгоду. Сумев выйти на истинного главу фирмы, налоговик посулил ей крупные неприятности, но тут же успокоил: он-де может повлиять на результат проверки за скромное вознаграждение в размере полутора миллионов рублей. Запуганная дама через посредника передала деньги, но в итоге погорела и она сама, и налоговик-мошенник.

- На стадии предварительного следствия обвиняемые в полном объеме признали вину в совершении преступления, - сообщила официальный представитель прокуратуры Калининградской области Ксения Кейш. - Уголовное дело будет направлено в Гурьевский районный суд для рассмотрения по существу.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Ну а Ленинградскому райсуду предстоит разбираться с другой уголовкой, главным фигурантом в которой проходит 52-летний житель Пионерского.

Осенью прошлого года, проезжая по Советскому проспекту в Калининграде, он стал свидетелем того, как сотрудники Госавтоинспекции за нарушение правил дорожного движения остановили какого-то автомобилиста и выписали ему штраф. Сообразив, что тут можно поиметь свой гешефт, пионерец подкатил к расстроенному водиле и наврал ему, что пресловутые гаишники якобы являются его хорошими друзьями. И, без сомнения, не откажут ему в просьбе замять административное дело. За свои услуги заступник попросил 28 тысяч рублей.

Обрадованный автолюбитель тут же обналичил в ближайшем банкомате 10 тысяч рублей и отдал их благодетелю, пообещав вскоре занести и остальное. Но, видимо, малость охолонув и поразмыслив, заподозрил разводку.

- При получении оставшейся части оговоренной суммы обвиняемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов, - подтвердили в облпрокуратуре. – И теперь ему придется нести предусмотренную законом ответственность за покушение на мошенничество.