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НовостиПроисшествия1 марта 2023 10:00

Калининградский налоговик получил взятку от депутата-бизнесвумен

За 1,5 миллиона рублей мошенник пообещал повлиять на результаты камеральной проверки, которая на самом деле ничего не решала
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Заместитель прокурора Калининградской области Сергей Державин утвердил обвинительные заключения по уголовным делам, фигурантами в которых являются бывший начальник отдела камеральных проверок налоговой инспекции и муниципальный депутат, по совместительству, формально не являясь руководителем, но через номинального директора все-таки руководившая коммерческим предприятием «СК Стил». Налоговику инкриминируют мошенничество, народной избраннице / бизнесвумен – покушение на дачу взятки.

Еще в 2017 году в ходе камеральной проверки налоговой декларации юридического лица вскрылись противоречия в части размера налогооблагаемых доходов. И нынешний обвиняемый, зная, что проверка завершена и он не может привлечь организацию к ответственности, тем не менее решил извлечь из данного факта личную выгоду. Сумев выйти на истинного главу фирмы, налоговик посулил ей крупные неприятности, но тут же успокоил: он-де может повлиять на результат проверки за скромное вознаграждение в размере полутора миллионов рублей. Запуганная дама через посредника передала деньги, но в итоге погорела и она сама, и налоговик-мошенник.

- На стадии предварительного следствия обвиняемые в полном объеме признали вину в совершении преступления, - сообщила официальный представитель прокуратуры Калининградской области Ксения Кейш. - Уголовное дело будет направлено в Гурьевский районный суд для рассмотрения по существу.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Ну а Ленинградскому райсуду предстоит разбираться с другой уголовкой, главным фигурантом в которой проходит 52-летний житель Пионерского.

Осенью прошлого года, проезжая по Советскому проспекту в Калининграде, он стал свидетелем того, как сотрудники Госавтоинспекции за нарушение правил дорожного движения остановили какого-то автомобилиста и выписали ему штраф. Сообразив, что тут можно поиметь свой гешефт, пионерец подкатил к расстроенному водиле и наврал ему, что пресловутые гаишники якобы являются его хорошими друзьями. И, без сомнения, не откажут ему в просьбе замять административное дело. За свои услуги заступник попросил 28 тысяч рублей.

Обрадованный автолюбитель тут же обналичил в ближайшем банкомате 10 тысяч рублей и отдал их благодетелю, пообещав вскоре занести и остальное. Но, видимо, малость охолонув и поразмыслив, заподозрил разводку.

- При получении оставшейся части оговоренной суммы обвиняемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов, - подтвердили в облпрокуратуре. – И теперь ему придется нести предусмотренную законом ответственность за покушение на мошенничество.