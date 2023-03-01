В Калининградской области в этом году по нацпроекту обновят 170 км дорог

Власти Калининградской области в этом году планируют заняться ремонтом автомобильных дорог - запланированы работы на 13 трассах.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» обновят порядка 170 километров дорог.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, до конца августа этого года планируется завершить ремонт на участках автодорог Воробьево – Рощино – Луговое, Жилино - Неман. Дорогу Низовье – Константиновка отремонтируют полностью.

В сентябре дорожники закончат работы на четырех участках дорог:

Калининград - Зеленоградск, от поселка Березовка, через Шатрово, Моршанское, Каштановку до Муромского;

Калининград (от Борисово) – Знаменск – Озерск – Гусев – Добровольск – Неман от поселка Ново-Гурьевское через Замостье, Маяковское, Жаворонково и до Гусева;

Полесск – Гвардейск – Правдинск, начало работ в районе поселка Бригадного и далее через поселки Нахимово, Поддубное, Ясеньское до поселка Забарье.

Также в сентябре приведут в порядок отрезок дороги Зеленоградск - Приморск через Светлогорск, от Светлогорска через Отрадное, Лесное, Приморье, Орехово, Майский, Янтаровку, включая Красноторовку.

До конца октября приведут в нормативное состояние участки двух дорог:

Калининград – Голубево – Полевое от Ласкино через поселки Голубево, Яблоневка до пересечения с мамоновской трассой;

Романово – Пионерский – Сальское – Янтарный от Романово через Заостровье, Пионерский, Боброво, Сальское, Грачевку, Красноторовку и до границы Янтарного.