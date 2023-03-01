Где в Калининграде отключат воду и электричество 1 марта

В Калининграде на нескольких улицах в среду, 1 марта, не будет электричесвта.

Как сообщает пресс-служба администрации города, сегодня для модернизации оборудования планируются отключения электричества до 18.00:

ул. Гайдара 87-91, 101-107 , 93-99, 99,

ул. Нарвская 65, 75-85а, 85, 91, 91аб, 50, 64-68а, 82, 84, 102, 85, 87, 88-100, 101-107

ул. Ст. лейт. Сибирякова 21, 23, 48, 52-60, 56б,

ул. Ген. Челнокова 1

ул. Дорожная 9,

ул. Зеленая 1-3, 6-8,

ул. Согласия 1

ул. Бахчисарайская 24-26, 27-33,

ул. Горького 203-203а (и детская городская поликлиника № 6),

ул. Дорожная 1-3, 17-33, 24-38, 39-41,

ул. Зеленая 7, 10-18

ул. Букетная 4-10, 5-13, 16,

ул. Васнецова 1-11, 2-12,

ул. Закатная 3а, 5а, 6,

ул. Красных зорь 1, 8-10б,

ул. Орудийная 19, 19а, 23, 25, 31-39б, 47-51, 68-74, 80-82, ул. Пирогова 4-10,

ул. Шахматная 1-21, 12а, 14,

ул. Старокаменная 4-12, 7, 9,

ул. Сурикова 1-17а, 2а, 6, 20-28,

ул. Счастливая 15,

пер. Старокаменный 1-11, 2-14,

пер. Сурикова 1-7б, д, 2а, 8

ул. Интернациональная 52-62, 60, 74,

ул. Карамзина 25-31, 50-56,

бул. Южный 17-31, 26-48

До 17.00 без электричества останутся:

ул. Серж. Мишина 101, 103, 115.

С 13.30 до 18.00 без света:

ул. Авторемонтная 13-19, 21,

ул. Марш. Захарова 3-9, 15-17, 28-34.

Кроме того, «Россети» предупреждают об отключении светофора на перекрестке ул. Гайдара - Согласия. Светофор отключат с утра и до 18.00 для модернизации оборудования.

Из-за отключения электроэнергии на водонасосные станции вода в дома по ул. Гайдара 93-101, ул. Нарвская 102 и ул. Интернациональная 52-62, 66-74, ул. Н. Карамзина 15, 33, 37, 41-47, ул. О. Кошевого 82-88 будет с 8.30 до 18.00 подаваться с пониженным давлением, до 5-х этажей.

Для установки водомеров с 10.00 до 15.00 вода перекрыта в дома по ул. Островского 13, 13а, 14, а с 10.00 до 17.00 для ремонта 200-мм водовода –Ленинский пр-кт 131, ул. Багратиона 29 (и ВНС), 31-49, 69-71, 75-79, 87-95, 98-112.