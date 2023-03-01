Где в Калининграде отключат воду и электричество 1 марта

В Калининграде на нескольких улицах в среду, 1 марта, не будет электричесвта.
Как сообщает пресс-служба администрации города, сегодня для модернизации оборудования планируются отключения электричества до 18.00:
ул. Гайдара 87-91, 101-107 , 93-99, 99,
ул. Нарвская 65, 75-85а, 85, 91, 91аб, 50, 64-68а, 82, 84, 102, 85, 87, 88-100, 101-107
ул. Ст. лейт. Сибирякова 21, 23, 48, 52-60, 56б,
ул. Ген. Челнокова 1
ул. Дорожная 9,
ул. Зеленая 1-3, 6-8,
ул. Согласия 1
ул. Бахчисарайская 24-26, 27-33,
ул. Горького 203-203а (и детская городская поликлиника № 6),
ул. Дорожная 1-3, 17-33, 24-38, 39-41,
ул. Зеленая 7, 10-18
ул. Букетная 4-10, 5-13, 16,
ул. Васнецова 1-11, 2-12,
ул. Закатная 3а, 5а, 6,
ул. Красных зорь 1, 8-10б,
ул. Орудийная 19, 19а, 23, 25, 31-39б, 47-51, 68-74, 80-82, ул. Пирогова 4-10,
ул. Шахматная 1-21, 12а, 14,
ул. Старокаменная 4-12, 7, 9,
ул. Сурикова 1-17а, 2а, 6, 20-28,
ул. Счастливая 15,
пер. Старокаменный 1-11, 2-14,
пер. Сурикова 1-7б, д, 2а, 8
ул. Интернациональная 52-62, 60, 74,
ул. Карамзина 25-31, 50-56,
бул. Южный 17-31, 26-48
До 17.00 без электричества останутся:
ул. Серж. Мишина 101, 103, 115.
С 13.30 до 18.00 без света:
ул. Авторемонтная 13-19, 21,
ул. Марш. Захарова 3-9, 15-17, 28-34.
Кроме того, «Россети» предупреждают об отключении светофора на перекрестке ул. Гайдара - Согласия. Светофор отключат с утра и до 18.00 для модернизации оборудования.
Из-за отключения электроэнергии на водонасосные станции вода в дома по ул. Гайдара 93-101, ул. Нарвская 102 и ул. Интернациональная 52-62, 66-74, ул. Н. Карамзина 15, 33, 37, 41-47, ул. О. Кошевого 82-88 будет с 8.30 до 18.00 подаваться с пониженным давлением, до 5-х этажей.
Для установки водомеров с 10.00 до 15.00 вода перекрыта в дома по ул. Островского 13, 13а, 14, а с 10.00 до 17.00 для ремонта 200-мм водовода –Ленинский пр-кт 131, ул. Багратиона 29 (и ВНС), 31-49, 69-71, 75-79, 87-95, 98-112.