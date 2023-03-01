Калининградские каратисты завоевали награды Кубка России по киокусинкай

. Фото: министерство спорта Калининградской области

Каратисты из Калининграда и Советска завоевали награды открытого Кубка России по киокусинкай. На соревнованиях отличилась сборная Калининградской области. У наших спортсменов – золотая, серебряная и три бронзовые медали.

Чемпионом среди сверстников не старше 15 лет и весом до 45 кг стал Намиг Бабаев. В этой же возрастной категории вторым, но уже среди соперников массой до 70 кг стал Артем Плачас.

Бронзовые награды увезли в Калининград Егор Вакарчук, Давид Фартовый и София Комарницкая.

Ежегодный международный турнир по контактному виду карате провели в Московском центре боевых искусств. За медали и призы в специальных номинациях сражались более 2000 детей из Сербии, Турции, Таджикистана, Беларуси и 46 регионов России.