В Калининградской области нет вакцины от коронавируса, прививочные пункты приостановили работу

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В Калининградской области 1 марта все стационарные и мобильные прививочные пункты временно приостанавливают работу в связи с отсутствием вакцины.

Об этом сообщает региональный минздрав.

«Очередная партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» на территорию Калининградской области Минздравом России уже отгружена и прибудет в регион ориентировочно 3 марта», - говорят в министерстве.

Ранее сообщалось, что «в связи с отсутствием распределения» федеральным Минздравом в регион вакцины от COVID-19 временно приостановлена иммунизация взрослого населения от ковида в прививочных кабинетах городской больницы № 2 и других медицинских организациях Калининградской области, трех мобильных пунктах вакцинации (ТЦ «Европа», ТЦ «Балтия Молл», ж/д вокзал).