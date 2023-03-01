В Калининграде собачники подрались из-за отсутствия намордника у пса

В Калининграде подрались двое владельцев собак. Инцидент случился во дворе одного из домов на Каштановой аллее.

Мужчины – 27-летний владелец спаниеля и 41-летний хозяин лабрадора – начали перепалку из-за отсутствия намордника на собаке.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, возникла драка, в ходе которой молодой собачник нанес несколько ударов по лицу оппонента. Тот заработал двойной перелом верхней челюсти.

Этот конфликт закончился возбуждением уголовного дела.

Расследование продолжается.