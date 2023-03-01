«Хранители руин» открывают волонтерский сезон субботником у старинной кирхи в Храброво

. Фото: организация «Хранители руин».

Калининградская волонтерская организация «Хранители руин» открывает сезон 2023 года. 4 марта состоится субботник на средневековых руинах кирхи Святой Барбары в Храброво.

По традиции к участию приглашают всех желающих. Всем необходимым волонтеров обеспечивают, обед и чай гарантированы.

Недавно кирху взял в аренду Александр Чуев, основатель кондитерской фабрики и сыроварни. Это дает надежду на развитие объекта и территории вокруг.

- На руинах этой кирхи у нас прошло 4 субботника в 2020 и 2021 годах. Кирха бывшего Повундена всегда привлекает внимание туристов и местных любителей истории. Это одна из старейших и красивейших кирх в Самбии, - говорит руководитель «Хранителей руин» Василий Плитин.

Сегодня «Хранители руин» – крупнейшая волонтерская организация в сфере заботы об историческом наследии за всю историю Калининградской области и России в целом.

Сбор волонтеров у кирхи в 10.00.

Все подробности по проведению мероприятия здесь.