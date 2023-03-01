Алиханов рассказал о газификации Балтийска и соседних поселков в этом году

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В Балтийске и округе газ появится в этом году. Об этом губернатор Антон Алиханов написал в своем телеграм-канале.

«Самый западный город страны получит голубое топливо в 2023-м», - сообщил он.

Глава региона отметил, что для газификации Балтийска, Приморска и поселка Дивное завершается строительство газопровода в районе Черепаново Светловского округа и проводится капремонт газопровода от АГРС Черепаново до газорегуляторного блочного пункта в Балтийске.

Кроме того, специалисты меняют газорегуляторный блочный пункт в Балтийске.

«Во втором квартале начнем капитально ремонтировать распределительные газопроводы среднего и низкого давления в муниципалитете», - отметила глава региона.

Станцию в Черепаново планируют ввести в эксплуатацию не раньше октября 2023 года. После этого газ для потребителей поэтапно пустят в сети газораспределения и газопотребления.

Еще в планах региональных властей начать строительство в 2023 году трех газовых котельных в Балтийске на улице Сенявина и Дмитрия Донского.

«После пуска газа в сети Балтийск, Приморск и Дивное попадут в программу догазификации, жителям, которые живут в частных домах и блокированной застройки, можно будет подать заявки», - написал губернатор.