В Зеленоградском районе обнаружили место базирования зенитной батареи немецких войск времен войны

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В поселке Кострово саперы Балтфлота обезвредили почти 1300 снарядов времен Великой Отечественной войны. Вероятно, в этом месте в годы войны располагалась зенитная батарея фашистских войск. К такому выводу пришли специалисты.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, опасные боеприпасы были обнаружены в Зеленоградском районе в том месте, где несколько дней назад подорвались двое жителей региона.

Всего военные инженеры флота обезвредили 1295 37-мм зенитно-артиллерийских снарядов.

Обнаруженные боеприпасы были вывезены на полигон Балтийского флота.

Отметим, с начала 2023 года специалистами групп разминирования морского инженерного полка Балтийского флота отработано 55 заявок на вывоз боеприпасов и уже обезврежено более 1,5 тыс. различных боеприпасов времен Великой Отечественной войны.