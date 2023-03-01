Ров вокруг форта № 5 обнесли забором

. Фото: Калининградский областной историко-художественный музей

На территории музея «Форт № 5» продолжается благоустройство, завершен очередной его этап.

Было, в частности, заменено ограждение рва во входной зоне форта, установлено ограждение вдоль улицы Булатова и со стороны полевой части территории.

Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по культуре и туризму.

В историко-художественном музее, чьим филиалом является форт, отметили, что вход на территорию, прилегающую к форту № 5, остается бесплатным и доступным во время работы экспозиции: с 10.00 до 19.00 каждый день.