В автобусах Калининграда начали тестировать новые терминалы для безналичной оплаты

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде в общественном транспорте начали тестировать новое оборудование. В частности, 1 марта на нескольких автобусах 23-го и 7-го маршрутов «ГорТранс» опробовал аппараты Газпромбанка по безналичной оплате.

Как сообщает пресс-служба мэрии, с помощью нового стационарного терминала пассажиры могут рассчитаться за проезд любой банковской картой платежных систем «Мир» (в том числе приложением), VISA и Mastercard.

Отмечается, что при этом бумажный билет пассажиру не выдается. В случае контроля просто нужно приложить карту к терминалу контролера (деньги не спишутся).

«Печать проездного документа возможна у кондуктора или водителя по требованию (у них же можно оплатить «Волной Балтики» или наличкой)», - отметили в мэрии.

Как рассказали в горадминистрации, в новую систему интегрирован GorodPay, с помощью которого можно покупать билеты, смотреть историю передвижений и выводить карту из стоп-листа.