Калининградцу, избившему до смерти свою подругу, дали 8 лет колонии

В Калининграде суд вынес приговор 33-летнему местному жителю, который до смерти избил сожительницу.

Еще 22 августа 2022 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире на ул. Коммунистической поссорился со своей 36-летней сожительницей.

Он избил ее кулаками и ногами и отправился в магазин, а когда вернулся, обнаружил, что женщина скончалась.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, мужчина признал вину в совершении преступления.

Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, матери погибшей он заплатит 800 тыс. рублей.