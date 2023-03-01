Очевидцы: В Холмогоровке над проезжей частью нависло дерево

. Фото: предоставлено очевидцем

В среду, 1 марта, жители поселка Холмогоровка Зеленоградского городского округа на протяжении нескольких часов пытались решить вопрос – как предупредить падение дерева на проезжую часть улицы Новостроевской, ведущей к Советскому проспекту.

- Дерево вот-вот рухнет, - сообщают встревоженные жители поселка. – Оно с дуплом, внутри - пустое. Огромные ветки с проезжей части за сегодня уже несколько раз убирали. Один сук падал на машину. Но со стороны аварийных служб – никакой реакции.

По словам жителей поселка, они обращались в службу 112, а также в муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие.

- Но в ДЭП нам сказали, что без порубочного билета дерево убирать не будут! – возмущаются холмогоровцы.

Дерево до сих пор нависает над трассой и представляет опасность.