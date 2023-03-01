Котам из Эрмитажа подарили копию исторического дома из Зеленоградска

. Фото: РИА Новости

Эрмитажным котам во Всемирный день кошек, который отмечают 1 марта, подарили домик. Примечательно, что это точная копия Дома с драконами, который находится в Зеленоградске. Домик для пушистых передала администрация города. Об этом сообщает РИА «Новости».

- Дом исторический, изумительный. Это безумная красота. Ну а нам теперь предстоит составлять регламент – кто тут будет жить, в какое время, кто будет прописан. И решить, кто его будет чистить, ремонтировать. Все совсем непросто. Не думайте, что так легко, - сказал директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский.

Дом в Зеленоградске, о котором идет речь, был недавно отремонтирован.