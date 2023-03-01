При ремонте дома на ул. Свободной не удастся сохранить знаменитый плющ

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Калининграде начался капремонт большого дома, который относится к адресам: Проспект Мира 23-29, Свободная 2, Колоскова,1а.

На здании начали устанавливать строительные леса.

Однако, как сообщили в Фонде капремонта, сохранить красивый плющ, который занимает весь фасад, и который так любят фотографировать горожане, не получится.

Руководитель Фонда Олег Туркин отрицательно ответил на вопрос подписчика о том, останется ли плющ.

- Плющ нельзя сохранить. Мы консультировались с дендрологами. После того, как растение открепляют от фасада, оно с вероятностью 90% не восстанавливается, - пояснил он.

После ремонт у здания обещают посадить новый плющ.