Калининградская группа «ЛондонParis» организовала сбор средств на выпуск винила

Известная калининградская группа «ЛондонParis» панирует выпустить хиты с последнего альбома «Маяк» на виниловой пластинке. Для этого на краудфандинговой платформе «Планета» запущен сбор средств. Если деньги собрать получится быстро, винил презентуют уже летом.

«Мы собираем сейчас деньги с помощью краудфандинга на выпуск винила, - говорит «Business FM Калининград» лидер «ЛондонParis» Евгений Лебедев. - Это будет наш второй винил – своеобразный сборник лучших песен. Первый винил у нас вышел в 2017 году, но поскольку винил по времени это не компакт-диск, количество песен на нем достаточно ограничено, и мы подошли к тому, что решили выпустить второй винил-сборник».

Взамен артисты предлагают участникам сбора сам винил, собственный мерч или посещение концерта группы.

Сбор начали 15 февраля, продлится он ровно месяц. Задача собрать 300 тысяч рублей. Сегодня собрано уже более 125 тысяч рублей.