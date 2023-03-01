Калининградец обокрал продавца, а потом пошел за пивом

Инцидент случился в магазине на улице Камской в Калининграде, куда под видом покупателя зашел злоумышленник. Он проник в подсобку, обчистил дамскую сумочку продавщицы, забрав банковские карты и 700 рублей.

Действия мужчины попали на видео.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, позже выяснилось, что 52-летний мужчина после кражи отправился в соседний магазин, где накупил пива на 2 тысячи рублей. За покупку он расплатился только что украденной картой.

Оперативно преступника задержали. Им оказался ранее судимый за кражу и грабеж местный житель.

Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.