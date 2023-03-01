В Калининградской области военные летчики провели бомбометание на полигоне

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области прошли очередные военные учения. Летчики морской авиации Балтфлота провели бомбометание на авиационном полигоне.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, в рамках плановой тренировки экипажи бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ и Су-30СМ2, нанесли высокоточные бомбоштурмовые удары по целям условного противника.

«Самолеты морской авиации флота отработали нанесение ударов авиационными средствами поражения по наземным целям в светлое и темное время суток», - сообщили в пресс-службе флота.

За время учения было совершено свыше 20 самолетовылетов на применение авиационных средств поражения. В полетах было задействовано более 10 летных экипажей и свыше 50 человек инженерно-технического персонала.