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НовостиПолитика1 марта 2023 17:56

В Калининградской области военные летчики провели бомбометание на полигоне

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области прошли очередные военные учения. Летчики морской авиации Балтфлота провели бомбометание на авиационном полигоне.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, в рамках плановой тренировки экипажи бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ и Су-30СМ2, нанесли высокоточные бомбоштурмовые удары по целям условного противника.

«Самолеты морской авиации флота отработали нанесение ударов авиационными средствами поражения по наземным целям в светлое и темное время суток», - сообщили в пресс-службе флота.

За время учения было совершено свыше 20 самолетовылетов на применение авиационных средств поражения. В полетах было задействовано более 10 летных экипажей и свыше 50 человек инженерно-технического персонала.