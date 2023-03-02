Грязный и пьяный посетитель кафе на ул. Горького устроил дебош

Инцидент случился в кафе «Музей мундира» на улице Горького. Там в вечерние часы мирно отдыхали горожане, в какой-то момент в заведение ввалился нетрезвый мужчина.

По рассказам работников кафе, он был в грязной одежде, с ссадинами на лице и, проходя к месту посадки, шатаясь, задел несколько столиков.

«Мужчину оскорбил отказ администратора в обслуживании, и он принялся выкрикивать угрозы и оскорбления в ее адрес. Агрессивный гражданин, сидя за столиком, громко выражался нецензурной бранью и оскорблял персонал за то, что те отказали ему в обслуживании», - рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Прибывшие по тревоге росгвардейцы задержали мужчину.

Буйного 39-летнего калининградца доставили в отдел полиции.