Где в Калининграде отключат электричество и воду 2 марта

В Калининграде в четверг, 2 марта, планируются работы по модернизации оборудования. Отключения электричества намечены до 18.00 по адресам:

ул. Еловая аллея 51-69,

ул. Парт. Железняка 4-10

ул. Горького 200,207,209б,211,213,223в,225,

ул. Гайдара 102,116,

ул. Ф. Воейкова 9,11,

ул. Нарвская 115,117(д/с №55)

ул. Согласия 2

ул. Озерная 25а-в,26-28,26а,31а,33,43,

ул. Балтийская 14-24,19,26а,

ул. Стрелковая 8-8б,11-13,19,

ул. Лесная 39

ул. Герцена 35(СОШ №8), 63,48-66,67,68а,69,

ул. Глинки 12-26,15,40-78,51-67,73-99,

ул. Барклая де Толли 2-28,3-17,9а-в,11а,20а, 20г,28а-б,

ул. Д. Давыдова 2-26,3-11,3а,17-21,20а,

ул. Павлова 7,11,12а-в,14,17-23,20-30,30а,33

ул. Краснохолмская 2-22,2а-в,3-23,4а-д,5а,6а, 42,

ул. Богатырская 4б,26,28,

ул. Брянская 1-7,2-4,

ул. Ген. Раевского 27,

ул. Б. Окружная 3-я 36в,

ул. Гончарова 5-7,9а,13-17,

ул. Лозовая 11-15

ул. Пугачева 20-20а,15-39,33а,

ул. Офицерская 24-40,36а,27-33,

ул. К. Маркса 33-43,43а

По адресам: ул. Бородинская 22,23,24,25 и пр-кт Победы 27 отключение от электричества продлится с 13.30 до 18.00

Теперь про отключения воды. Для установки водомера с 10.00 до 15.00 вода перекрыта в дома по ул. ул. Б. Хмельницкого 40-46.

С 9.30 до 18.00 для аварийного ремонта водопровода – ул. Гайдара 1-1а,15-15а,29-29а,

Для замены магистральной задвижки на 500-мм водовода – с 10.00 до 19.00 - ул. Зеленая 23,70-76, ул. Горького 189-195.