В Балтийске задержали создателя интернет-магазина по продаже наркотиков

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Балтийске спецслужбы задержали 30-летнего местного жителя, организатора онлайн-магазина по сбыту наркотиков. При обыске у мужчины нашли и изъяли 0,63 грамма «соли».

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в ходе обыска его квартиры на ул. Нахимова был обнаружен крупный склад синтетических наркотиков, таких как «соль» и эфедрон, общей массой свыше 86 граммов. Полицейскими также изъяты весы, упаковочные материалы и мобильный телефон, с помощью которого велась торговля.

Злоумышленник лично раскладывал наркотики и сообщал покупателям места расположения тайников.

Оперативникам удалось изъять 17 закладок с наркотиками на территории Светлогорского городского округа и 23 закладки на территории Балтийска.

В отношении мужчины уже возбудили три уголовных дела, решается вопрос о возбуждении еще 22 уголовных дел.