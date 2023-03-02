В Калининграде построят дорогу от ул. Гагарина до Восточной эстакады

. Фото: мэрия Калининграда

Власти Калининграда объявили о грядущем аукционе на проектирование улицы Благовещенской. Дорога пройдет от ул. Юрия Гагарина до ул. Маршала Покрышкина через ул. Суздальскую.

Строить двухкилометровую 4-полосную магистраль планируют в шесть этапов.

«Начать работы хотелось бы уже в конце этого года, а выйти на перекресток с Гагарина к 2026-му», - отметили в мэрии.

В планах построить боковой проезд по нечетной стороне от кольца на Покрышкина до Суздальской, перенести ЛЭП.

Предполагается, что ширина полосы движения составит 3,5 метра, ширина тротуара с обеих сторон трассы – 2,25 м. Запланирована велодорожка.

На проектирование выделено около 20 млн рублей.