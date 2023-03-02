На Куршской косе объявили пожароопасный сезон

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

На территории Куршской косы объявили пожароопасный сезон. В этом году это было сделано раньше, чем обычно.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, уже 9 марта на территории Куршской косы пройдут ежегодные межведомственные пожарно-технические учения.

Отмечается, что для Куршской косы проблема пожаров является особенно острой. В нацпарке растет много горной сосны, а это чрезвычайно пожароопасная порода.

Любое возгорание на Куршской косе может привести к серьезным последствиям.