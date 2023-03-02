Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 марта 2023 11:27

На Куршской косе объявили пожароопасный сезон

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: Нацпарк «Куршская коса»

На территории Куршской косы объявили пожароопасный сезон. В этом году это было сделано раньше, чем обычно.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, уже 9 марта на территории Куршской косы пройдут ежегодные межведомственные пожарно-технические учения.

Отмечается, что для Куршской косы проблема пожаров является особенно острой. В нацпарке растет много горной сосны, а это чрезвычайно пожароопасная порода.

Любое возгорание на Куршской косе может привести к серьезным последствиям.