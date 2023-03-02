В Калининградской области раскрыли схему фантомных поставок сыра в социальные и медучреждения

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Схему обнаружили специалисты регионального Управления Россельхознадзора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным системы «Меркурий», в феврале в адрес ООО «ЛК Запад» (Калининград) поступили 632 килограмма полутвердого сыра «Голландский» с массовой долей жира 45% производства ООО «ВкусноМол» (Республика Татарстан). Затем, судя по документам, большая часть партии (626,7 кг) без фактического перемещения сменила владельца на ООО «Продинвест Северо-Запад» (Калининград), который, в свою очередь, направил весь этот объем в адрес ООО «Комбинат пищевых продуктов «Балтика». Уже оттуда сыр, опять же по документам, поступал в социальные и медицинские учреждения Калининградской области. При этом, как выяснили специалисты Россельхознадзора в региональной таможне, эту молочную продукцию изначально через пункты пропуска в нашу область вообще не ввозили и все перемещения были только «на бумаге».

«Данные факты свидетельствуют о фантомном перемещении продукции, что не позволяет подтвердить и установить происхождение продукции, поступившей в адреса социальных и медицинских учреждений Калининградской области», - отмечают в Россельхлзнадзоре.

Информация направлена в региональное Управление ФСБ.